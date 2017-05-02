В Нацфронте объяснили, почему Ле Пен нельзя уличить в плагиате

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Вице-президент партии "Национальный фронт" Луи Алио заявил в интервью телеканалу LCI, что слова, заимствованные лидером партии, кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен из выступления экс-кандидата Франсуа Фийона, не являются плагиатом.

Ранее французские СМИ уличили Ле Пен в том, что фрагменты речи, которую она произнесла 1 мая в городе Вильпент, совпадают с отрывками из выступления Фийона в городе Ле-Пюи-ан-Веле 15 апреля. В частности, Ле Пен повторила слово в слово фразы Фийона о значимости Пиренеев и Альп, а также о силе французского языка.

Журналист телеканала спросил Алио не находит ли он, что выступление Ле Пен является плагиатом. "Это называется подмигивание", — сказал Алио, пояснив, что в Нацфронте разделяют концепцию Фийона в отношении нации.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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