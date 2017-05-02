Макрон отказался менять программу ради большей поддержки избирателей

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV, что не намерен вносить изменения в свою программу, чтобы получить большую поддержку избирателей.

"Я не буду изменять свой проект, чтобы убедить людей, которые не голосовали за меня в первом туре", — сказал Макрон.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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