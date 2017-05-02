В ЛНР прошла репетиция парада Победы

ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Репетиция парада Победы прошла на главной площади Луганска, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Сегодня состоялась первая тренировка парадных расчетов Народной милиции ЛНР на Театральной площади в Луганске. До этого личный состав тренировался порядка двух недель. И сейчас мы начинаем прогонять на местности, чтобы все действовали четко и слаженно", — сказал он.

Марочко отметил, что в Народной милиции тщательно подошли к выбору каждого участвующего в параде. "Каждый военнослужащий, который участвует в параде, заслужил это право по результатам боевой и специальной подготовки", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее в ЛНР заявили, что в Луганске 9 мая состоится парад Победы с участием ополченцев и военной техники. За прохождением парада будут следить, по данным Народной милиции ЛНР, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.