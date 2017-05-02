Американский посол пригрозил санкциями нарушителям на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки запретят участвовать в финансируемых американским правительством программах лицам, причастным к нарушениям на парламентских выборах в Армении 2 апреля, заявил посол США в республике Ричард Миллз.

"Имеющиеся достоверные сведения мы можем использовать и используем, чтобы нарушившие избирательный процесс лица были лишены возможности участвовать в финансируемых правительством США программах и мероприятиях", — сказал Миллз изданию 168.am.

По его словам, хотя выборы 2 апреля стали важным шагом вперед в демократическом развитии Армении, однако американская сторона указывала на широко распространенные и достоверные сообщения о случаях взяток, давлений на избирателей и применения административного ресурса.

"Это совпадает с замечаниями других представителей международного сообщества. Мы призвали правительство провести полноценное расследование по всем заявлениям, на основе всех доказательств, касающихся нарушений", — сказал дипломат.

Миллз также приветствовал решение Специальной следственной службы расследовать, в частности, сообщение о подкупе и запугивании сотрудников супермаркета "САС". "Проведение досконального, прозрачного и неполитического расследования важно, так как это придаст гражданам Армении уверенность в том, что они могут голосовать свободно и без давлений", — заявил посол.

Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля. По окончательным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли четыре политсилы из девяти. Возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном правящая Республиканская партия Армении набрала около 49% голосов. Блок "Царукян" армянского бизнесмена Гагика Царукяна набрал около 27%. Оппозиционный блок "Елк" ("Исход") — примерно 7,8%, партия "Дашнакцутюн" — почти 6,6%. Конституционный суд Армении 28 апреля отклонил иск оппозиционного блока экс-президента Левон Тер-Петросяна об аннулировании итогов выборов из-за нарушений.