Мадуро предложил заморозить цены на все товары и услуги

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил правительству рассмотреть вопрос о заморозке цен на все товары и услуги для борьбы с "экономической войной", сообщает телеканал Telesur.
Данная мера, как сообщается, нацелена на защиту заработной платы работников в условиях "экономической войны".
Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.