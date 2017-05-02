Мадуро предложил заморозить цены на все товары и услуги

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил правительству рассмотреть вопрос о заморозке цен на все товары и услуги для борьбы с "экономической войной", сообщает телеканал Telesur.

По данным телеканала, во время празднования Международного для трудящихся Мадуро обратился к народу с призывом поддержать его предложение и "оставаться на улицах". "Одобрено большинством, но нам необходимо оставаться на улицах, чтобы не допустить спекуляций со стороны воров", — цитирует Telesur слова венесуэльского лидера.

Данная мера, как сообщается, нацелена на защиту заработной платы работников в условиях "экономической войны".

Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.