Пак Кын Хе полностью отрицает свою вину на первых предварительных слушаниях

ТОКИО, 2 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе полностью отрицает все пункты обвинения на первых предварительных судебных слушаниях, сообщило агентство Ренхап.

Пак Кын Хе, отстраненная от должности, а затем арестованная по подозрению в соучастии в коррупционных аферах своей подруги Цой Сун Силь, не явилась в суд, так как это пока не является обязательным требованием. Вместо нее на вопросы суда отвечал адвокат.

Он заявил, что в деле экс-президента насчитывается 120 тысяч страниц и у его подзащитной не было времени все досконально изучить. В то же время он подчеркнул, что Пак Кын Хе отрицает свою вину по всем предъявленным ей 18 обвинениям в коррупции, злоупотреблении властью, разглашении государственной тайны и другим.

Как ожидается, до начала судебного процесса состоится еще два-три предварительных судебных слушания.

Пак Кын Хе подозревается в причастности к крупномасштабному делу о взятках, главной фигуранткой которого стала арестованная осенью прошлого года близкая подруга экс-президента Цой Сун Силь. В частности, Пак Кын Хе подозревается в причастности к получению крупной взятки от компании Samsung. Кроме того, ее подозревают в злоупотреблении властью и передаче закрытой информации третьему лицу.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Всего по этому делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоятся 9 мая.