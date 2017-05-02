В Вашингтоне более 600 человек примут участие в акции "Бессмертный полк"

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Более 600 человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне, сообщила РИА Новости ее организатор Екатерина Хилл.
"В этом году, как и в прошлом, мы собираемся у Белого дома. Люди просто приносят фотографии своих родственников-ветеранов, мы их приклеиваем на транспаранты. В 16.00 мы пойдем к мемориалу Второй мировой войны. У нас будет играть баянист, будем исполнять песни военных лет", — рассказала Хилл.
По ее словам, на сей раз "получено разрешение на участие 650 человек".
Как заявила организатор вашингтонской акции, на этот раз "Бессмертный полк" пройдет примерно в 20 городах США. По ее словам, присоединились в том числе крупные города, например Бостон, Филадельфия, Лос-Анджелес.
Хилл рассказала, что во время "Бессмертного полка" в Вашингтоне будут раздавать Георгиевские ленточки. "Я уже раздала их порядка 1 тысячи по русским магазинам и школам. В общей сложности, я думаю, раздадим больше 2 тысяч", — добавила она.