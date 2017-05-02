В Вашингтоне более 600 человек примут участие в акции "Бессмертный полк"

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Более 600 человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне, сообщила РИА Новости ее организатор Екатерина Хилл.

Акция состоится 6 мая в центре американской столицы. Ее участники пройдут от Белого дома до мемориала Второй мировой войны.

"В этом году, как и в прошлом, мы собираемся у Белого дома. Люди просто приносят фотографии своих родственников-ветеранов, мы их приклеиваем на транспаранты. В 16.00 мы пойдем к мемориалу Второй мировой войны. У нас будет играть баянист, будем исполнять песни военных лет", — рассказала Хилл.

По ее словам, на сей раз "получено разрешение на участие 650 человек".

"Конечно, трудно точно сказать, сколько людей придет. Но в прошлом году было около 350 человек, то есть намного больше, чем мы рассчитывали. Так что в нынешнем, я думаю, будет 650, а может и больше", — добавила собеседница. Хилл сказала, что в 2016 году решила устроить акцию всего за две недели до ее проведения — с учетом этого пришло много людей.

Как заявила организатор вашингтонской акции, на этот раз "Бессмертный полк" пройдет примерно в 20 городах США. По ее словам, присоединились в том числе крупные города, например Бостон, Филадельфия, Лос-Анджелес.

Хилл рассказала, что во время "Бессмертного полка" в Вашингтоне будут раздавать Георгиевские ленточки. "Я уже раздала их порядка 1 тысячи по русским магазинам и школам. В общей сложности, я думаю, раздадим больше 2 тысяч", — добавила она.