Два американских бомбардировщика участвовали в маневрах Key Resolve

ТОКИО, 2 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Два американских стратегических бомбардировщика В-1В Lancer, дислоцированные на Гуаме, принимали участие в совместных маневрах авианосной ударной группы США и военных Южной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи во вторник.

"Бомбардировщики принимали участие в учениях недалеко от Корейского полуострова в течение двух-трех часов", — приводит агентство слова чиновника.

Бомбардировщики совершили полет над территорией Южной Кореи и в Японском море, что вызвало возмущение у северных соседей. Северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отметило, что полет проходил на следующий день после завершения крупномасштабных двухмесячных учений США и Южной Кореи Key Resolve. В то же время командование Тихоокеанских военно-воздушных сил США заявило, что присутствие бомбардировщиков является частью рутинной работы по поддержанию региональной безопасности и не направлено против какой-либо страны.

Учения Key Resolve с участием 300 тысяч южнокорейских и почти 10 тысяч американских военных продолжались в течение двух месяцев и закончились в воскресенье. Параллельно в конце прошлой недели начались совместные маневры южнокорейских вооруженных сил по взаимодействию с ударной авианосной группой США, во главе которой находится авианосец "Карл Винсон" и которая будет вести патрулирование у Корейского полуострова.