В Каракасе около 40 человек пострадали в ходе протестов

МЕХИКО, 2 мая – РИА Новости. В общей сложности 37 человек пострадали в Каракасе в ходе акций протеста оппозиции в день, когда президент Николас Мадуро объявил о созыве учредительного собрания для реформирования конституции, сообщил в понедельник глава администрации муниципии Чакао Рамон Мучачо.
По словам Мучачо, почти все пострадавшие находятся вне опасности, большая часть уже выписана, кроме одного человека, который получил удар по голове и находится в тяжелом состоянии.
В понедельник вечером Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания, против чего решительно выступила оппозиция. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение Мадуро нарушением конституции и государственным переворотом, а также призвал к сопротивлению. Один из основных лидеров оппозиции Энрике Каприлес также призвал выйти на улицы и не подчиняться решению главы государства. Во вторник национальная ассамблея намерена рассмотреть ситуацию в стране, и уже на утро вторника запланированы первые акции протеста.