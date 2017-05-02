СМИ: в Каире трое полицейских погибли при нападении на пост полиции

КАИР, 2 мая — РИА Новости. Трое сотрудников египетского МВД погибло и пятеро получили ранения при нападении неизвестных в понедельник поздно вечером на пост полиции в Каире, об этом сообщает портал издания "Аль-Ахрам" со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По данным собеседника СМИ, инцидент произошел в каирском районе Мадинат ан-Наср у кольцевой автодороги. Неизвестные на двух автомобилях подъехали к патрулирующим перекресток полицейским и обстреляли их из огнестрельного оружия.

В городе введен план "Перехват".