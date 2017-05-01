Пушков считает нереальной возможность встречи Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что заявление президента США Дональда Трампа о его готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном звучит абсолютно нереально.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Позднее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что для встречи лидеров двух стран сейчас нет условий.

Трамп готов встретиться с Кимом. Звучит абсолютно нереально. До сих пор Ким хорошо воспринимал лишь двух американцев — Родмана и Микки Мауса — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 мая 2017 г.

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