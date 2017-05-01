Обозреватель FP рассказал, какие трудности ждут США в случае войны с КНДР

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В случае начала боевых действий против Северной Кореи США придется столкнуться с рядом серьезных трудностей, пишет обозреватель издания Foreign Policy Томас Рикс.

Возможность начала вооруженного конфликта с КНДР прорабатывалась американскими военными долгие годы, что вылилось в создание разного рода оперативных планов. Например, план под номером 5027 подразумевал развертывание на театре боевых действий сотен тысяч военнослужащих, около половины американского флота и более тысячи самолетов за 90 дней, говорится в статье.

Однако при гипотетическом воплощении планов в жизнь американским военным придется столкнуться с множеством серьезных проблем, отмечает автор. Во-первых, при нанесении превентивного удара невозможно гарантировать поражение ракет и боеголовок, укрытых в тоннелях в гористой местности. Вместе с тем авиаудары, радиоэлектронная борьба и прочие меры, вероятно, способны серьезно снизить возможности КНДР запустить ракеты.

Кроме того, открытым остается вопрос, что делать с тысячами стволов северокорейской артиллерии, размещенной возле демилитаризованной зоны. Несмотря на то, что северным корейцам вряд ли удастся в условиях ответного огня и авиаударов американских сил обстреливать Сеул продолжительное время, чтобы обеспечить обещанное Пхеньяном несколько лет назад "море огня", перспектива для более чем двадцатимиллионного мегаполиса все равно выглядит мрачной, подчеркивает Рикс.

Затем, в случае продвижения на север, США столкнутся с необходимостью обеспечивать продовольствием население и поддерживать порядок в занятых ими областях. Даже если удастся убедить ООН ввести миротворческий контингент, организация операций по логистике в любом случае ляжет на плечи США — просто потому, что немногие страны способны сделать в этом отношении даже небольшую часть того, на что способен Вашингтон, считает автор.

Наконец, вполне вероятно, что многие северные корейцы не будут обрадованы падением Кимов. Например, если северо-восточная часть страны откажется от прекращения огня, то для окончания операции миротворческого контингента не хватит. А в США очень хорошо знают о том, чем грозит затяжная война в азиатском регионе, заключает Рикс.