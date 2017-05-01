Число полицейских, раненных на шествии в Париже, возросло до шести

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Число полицейских, раненных в ходе первомайских шествий в Париже, возросло до шести, двое из них получили очень серьезные травмы, сообщает вечером в понедельник МВД Франции.

"Первомайские шествия в Париже были нарушены очень сильными столкновениями с участием профессиональных погромщиков, преследовавших лишь одну цель: напасть на правоохранительные органы, навредить полиции, устроить погромы", — приводит агентство Франс Пресс слова главы ведомства Маттиаса Фекля.

По его словам, одна из женщин-полицейских получила серьезную травму руки в результате взрыва спецсредства, а другой полицейский получил ожоги лица из-за возгорания бутылки с горючей смесью. Оба они находятся в больнице. Фекль намерен посетить раненых, "когда их состояние позволит".

Ранее сообщалось о четверых раненых стражах порядка.

Глава МВД осудил хулиганов, вмешавшихся в ход мирной демонстрации и поблагодарил стражей порядка, "благодаря профессионализму и исключительному хладнокровию которых удалось окружить хулиганов и прекратить насилие".

К настоящему времени известно о пяти задержанных за ношение оружия, а также за погромы и неподчинение полиции.

Серьезные столкновения хулиганов с полицией произошли в Париже в ходе традиционного первомайского шествия, организованного сразу несколькими крупными профсоюзами. По данным полиции, участие в демонстрации приняли около 30 тысяч человек. В начале процессии появилась группа хулиганов с закрытыми лицами, которые кричали полицейским оскорбления, кидали в них петардами и бутылками с зажигательной смесью. Нарушители спокойствия также разбивали витрины и автобусные остановки, ломали знаки дорожного движения и оставляли надписи краской на стенах. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. Также для усмирения толпы был установлен водомет, однако до его использования дело не дошло.