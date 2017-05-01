Дмитрий Певцов попал в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Российский актер и певец Дмитрий Певцов внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" из-за посещения им Крыма.

Как указано на сайте, Певцов попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины".

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не примет участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.