Трамп хотел бы обсудить с Дутерте угрозы со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с лидером Филиппин Родриго Дутерте в ходе его возможного визита в США вопрос стабильности в регионе и угрозы со стороны Северной Кореи, рассказал в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Я думаю, что это возможность для нас работать со страной в этом регионе, дипломатически и экономически снизить напряжение, связанное с Северной Кореей. И, если честно, в интересах США охранять наш народ и народ в этом регионе. Это приоритет номер один для президента", — сказал он.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте не стал подтверждать визит в Вашингтон после приглашения президента США Дональда Трампа. Филиппинский лидер сослался на перегруженность графика, в частности, на запланированный визит в Россию.