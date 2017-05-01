Таиландские врачи прооперировали пятерых пассажиров рейса Москва-Бангкок

БАНГКОК, 1 мая – РИА Новости. Врачи больницы Самитивет Синаккарин в Бангкоке успешно прооперировали в понедельник пятерых россиян, пассажиров рейса "Аэрофлота" Москва – Бангкок, получивших травмы в результате сильной турбулентности, еще три операции назначены на утро вторника, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

Большая часть операций была связана со сложными переломами ног, переломами запястий, переломами носа, в одном случае с переломом ребра, осложненным проникновением осколка кости в легкое. Одной пострадавшей предстоит утром во вторник операция по поводу перелома плеча, еще одной пассажирке рейса – операция по поводу перелома бедра, третьей россиянке будут делать операцию в связи с двойным переломом костей таза, сообщил агентству лечащий врач россиян во время вечернего обхода пациентов, который он проводил вместе с сотрудниками российского посольства в Таиланде. Врач попросил не называть его имя, так как в больнице действует запрет больничной администрации на комментарии для СМИ и фотографирование.

Еще семеро россиян также пока остаются в больнице на лечении, но им не потребуется оперативное вмешательство, двое из них могут быть выписаны во вторник, сообщил собеседник агентства.

Российские дипломаты, сопровождавшие врача во время обхода, уточняли списки прооперированных пассажиров рейса, помогали медработникам с переводом и беседовали с пострадавшими.

"Мы оставляем в больнице на ночь одного дипломата в качестве дежурного на случай возникновения необходимости в переводе или другой помощи пострадавшим россиянам. Завтра днем здесь также будет дежурить сотрудник посольства", — сообщил после обхода агентству заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.