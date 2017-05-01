Минздрав рассказал о состоянии здоровья пассажиров рейса Москва – Бангкок

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Минздрав опубликовал информацию о состоянии здоровья пассажиров рейса Москва — Бангкок, пострадавших от турбулентности. Заявление было размещено на сайте ведомства.

Согласно данным Минздрава, угрозы жизни пострадавших нет, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Специалисты ведомства наблюдают за состоянием российских граждан, говорится в заявлении.

Сообщается также, что в медицинских учреждениях Бангкока находятся 15 пострадавших, среди которых один ребенок. Девять пассажиров, из которых четверо — дети, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Самолет Boeing 777 "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва — Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону турбулентности. В результате инцидента пострадали 27 человек, из которых 24 россиянина.