Турбулентность ясного неба: на рейсе Москва - Бангкок пострадали 27 человек

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" на пути из Москвы в Бангкок попал в "турбулентность ясного неба". В результате 27 человек, включая 24 россиян, получили травмы. Всем оказали медицинскую помощь, некоторым пострадавшим потребовались операции.

Самолет Boeing 777, выполнявший рейс SU 270, на подлете к бангкокскому аэропорту "Суваннапум", за 40 минут до посадки, попал в воздушную яму.

На кадрах, снятых на борту лайнера, видно, что некоторые пассажиры лежат на полу, по всему салону разбросаны вещи. Почти три десятка человек, в том числе дети, получили травмы разной степени тяжести.

В 3.38 мск самолет благополучно сел в аэропорту Бангкока. Всего на борту находилось 313 пассажиров. Всех пострадавших доставили в больницу Самитивет Синаккарин. "Это большая и хорошо оборудованная современная больница, территориально ближайшая к аэропорту Суваннапхум", — сообщил РИА Новости российский посол в Таиланде Кирилл Барский.

Тяжелых травм нет

По последним данным, в больнице остаются 15 россиян. Их список опубликован на сайте посольства России в Таиланде.

Сотрудники консульского отела посольства находятся в больнице, общаются с врачами, помогают пострадавшим с переводом, устанавливают связь с родственниками и уточняют информацию о тяжести травм.

При этом, как отмечается в сообщении "Аэрофлота", пациентов в тяжелом состоянии и с травмами, представляющими угрозу жизни, не зафиксировано.

По данным Минздрава России, cостоя­ние всех пострадавших­ оценивается медиками­ как средней степени ­тяжести.

Большинство получили ушибы, несколько человек — переломы. Девяти пассажирам, включая четырех детей, медицинскую помощь оказали амбулаторно. Четверым пострадавшим потребовалась операция. По словам врачей, их жизни вне опасности, однако сами операции достаточно сложны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Посольство открыло горячую линию связи, по которой можно получить информацию об инциденте: +66 90 403-3645. "Аэрофлот" также организовал в своем контакт-центре специальную линию для родственников пострадавших: +7-495-664-0000.

Турбулентность ясного неба

Большинство пассажиров получили травмы из-за того, что не были пристегнута ремнями безопасности.

Как поясняет "Аэрофлот", причиной ЧП стала так называемая "турбулентность ясного неба". Основная особенность такой турбулентности заключается в том, что она "возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение".

"Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", — говорится в сообщении перевозчика.

В "Аэрофлоте" также пообещали, что при необходимости отменят бронирование отелей, перенесут сроки заселения, а также переоформят авиабилеты на ближайшие рейсы для трансферных пассажиров.

"Все связанные с переоформлением расходы, а также расходы на лечение пассажиров полностью взяла на себя авиакомпания", — заявил "Аэрофлот".

Лечение оплатят страховщики

Ответственность "Аэрофлота" застрахована в российских страховых компаниях, лидером договора выступает АльфаСтрахование. Лимита договора достаточно для всех компенсаций, сообщил резидент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

"Мы находимся на постоянной связи с АльфаСтрахованием, компания взаимодействует с медицинскими учреждениями в Таиланде и мы держим этот случай на особом контроле", — цитирует Юргенса пресс-служба Союза страховщиков.

Следователи начали проверку

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту травмирования пассажиров.

"Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Так, сразу после возвращения в Москву будут опрошены члены экипажа воздушного судна и пассажиры", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, провести проверку поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.