Дутерте заявил, что у него может не быть времени на встречу с Трампом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте не уверен, что сможет принять приглашение президента США посетить Белый дом, пишет газета Philippine Star. Помешать этому может большая загруженность, заявил он.

Ранее в телефонном разговоре Дональд Трамп пообещал посетить Филиппины в ноябре и пригласил Дутерте в Вашингтон.

Журналисты поинтересовались у филиппинского лидера, принял ли он приглашение.

"Нет, потому что я занят. Я ничего не могу обещать точно", — ответил Дутерте, напомнив, что ему предстоят поездки в Россию и Израиль.

Дутерте в свое время прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа — Бараке Обаме.

Он, в частности, обозвал бывшего главу Белого дома "сукиным сыном", потребовал от США не рассматривать его страну "как собачку на поводке" и заявил, что Соединенные Штаты могут забыть о соглашении о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере, если он и дальше будет президентом. Также Дутерте говорил, что для пришло время "распрощаться" с США, однако позже сбавил тон, уточнив, что его страна не может разорвать отношения с США, а Маниле нет нужды увязывать свою политику с политикой Вашингтона.

При этом о Трампе лидер Филиппин высказывался в совершенно ином ключе. После выборов он поздравил Трампа с победой, назвал его "реалистом и прагматичным мыслителем" и заявил, что с ним можно вести дела.