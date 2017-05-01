В Париже усилили меры безопасности на месте завершения шествия 1 мая

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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Усиленные наряды полиции выставлены у площади Нации в Париже, куда движется колонна первомайской демонстрации, полицейские оцепили прилегающие улицы, передаёт в воскресенье корреспондент РИА Новости.

На площади находятся несколько десятков фургонов полицейского спецназа.

"Мы здесь, чтобы не дать протестующим пройти дальше, здесь они должны остановиться", — сообщил корреспонденту РИА Новости один из сотрудников полиции.

Первомайское шествие, организованное сразу несколькими крупными профсоюзами, уже несколько раз прерывалось ожесточенными схватками полицией с хулиганами и радикалами. По меньшей мере четыре стража порядка пострадали. О числе раненых среди участников шествия не сообщается.

Столкновения с полицией продолжаются на пути следования первомайской демонстрации: раздаются хлопки и разрывы петард, в направлении полицейских летят бутылки и файеры. Полиция отвечает слезоточивым газом, в воздухе стоит густой дым.

В настоящее время шествие остановилось в нескольких сотнях метров от площади Нации.