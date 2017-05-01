В Китае родители продержали "одержимого" сына взаперти более 30 лет

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Родители в Китае более 30 лет удерживали собственного сына взаперти из-за того, что считали его "одержимым", сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.

39-летний мужчина был освобожден из закрытого помещения после того, как соседи заметили, как он тянул руки сквозь прутья решетки своей "камеры". Вызванные ими медики сумели добиться освобождения мужчины.

Как рассказала мать пострадавшего, они с отцом в 1980-х годах были "вынуждены" поместить собственного ребенка в импровизированную камеру. По ее словам, это произошло из-за того, что с шести лет мальчик вел себя странно. Мать и отец объяснили это тем, что ребенок "одержим" и, не проконсультировавшись с врачами, заперли ребенка в темном и сыром помещении и кормили его через прутья решетки. Мать признала, что в последний раз выводила сына на улицу несколько лет назад.

Освобожденного мужчину доставили в местную больницу. Врачи обнаружили, что он психически болен, а также практически не способен общаться с людьми — его речь состоит из бессвязных выкриков, сообщает британская газета Daily Mirror. Кроме того, мужчина страдал от сильного недоедания. Пока неизвестно, будут ли выдвинуты против семейной пары какие-либо обвинения.