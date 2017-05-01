Испанцы требовали на митингах достойной зарплаты и борьбы с неравенством

МАДРИД, 1 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Митинги, организованные профсоюзами, проходят 1 мая в 70 городах Испании. На них трудящиеся требуют от властей и работодателей обеспечить им достойную зарплату и ликвидировать социальное неравенство.

Организаторами первомайских демонстраций традиционно выступили два крупнейших профсоюза страны — "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) и "Профсоюзная конфедерация Рабочих комиссий" (CCOO). Акции в этом году проходили под лозунгом "Нет оправданий. Стабильная работа, справедливая зарплата, достойные пенсии и социальная защита".

"Уже два года подряд продолжается экономический рост и сейчас экономика должна прийти в соответствие с нуждами людей", — заявил в Мадриде на митинге, который собрал несколько тысяч человек, генеральный секретарь CCOO Игнасио Фернандес Тошо.

Митингующие прошли от площади Нептуна до центральной площади Пуэрта-дель-Соль под флагами профсоюзов, а также коммунистическими и республиканскими флагами. Митинг в испанской столице завершился исполнением Интернационала.

"Испанская конфедерация предпринимательских организаций должна знать: если не будет общего соглашения, на базе которого будут идти переговоры (между профсоюзами и работодателями — ред.), процесс переговоров в определенных отраслях обернется мучениями для предпринимателей", — заявил генсек UGT Пепе Альварес. Он добавил, что профсоюзы "не позволят, чтобы рост прибыли предприятий достиг уровня 2008 года, при этом не сопровождаясь соответствующим ростом зарплат".

Акции профсоюзов поддержали левые партии, в том числе Испанская социалистическая рабочая партия, Podemos, "Объединенные левые", а также центристская партия "Граждане".

В манифесте, который был зачитан в конце акции с трибуны, установленной на Пуэрта-дель-Соль, участники потребовали от правительств Испании, автономных сообществ страны и политических сил, представленных в парламенте, "проводить необходимые реформы и изменения, которые бы обеспечили, чтобы увеличение производительности труда и богатства пошло бы на благо всему обществу", в "особенности рабочему классу, который сильно страдал в последнее десятилетие".

В частности, профсоюзы требуют увеличить минимальную оплату труда до тысячи евро, принять закон о равной оплате труда для мужчин и женщин, провести налоговую реформу.

"Сейчас больше, чем когда бы то ни было, причин выйти на улицы и потребовать улучшений условий жизни граждан, которые из-за вредоносной политики столкнулись с проблемами безработицы, бедности и неравенства", — заявил Тошо.

Согласно опросу министерства финансов, 47% испанских трудящихся (8,1 миллиона человек) получают менее тысячи евро в месяц. Десять лет назад такая низкая зарплата была у 40% работающих граждан. Кроме того, шесть миллионов трудящихся (34,4%) получают сумму ниже установленной правительством минимальной зарплаты – 707 евро в месяц.

Международный день трудящихся (так этот праздник официально называется в Испании) отмечается уже в 127 раз. Первая первомайская демонстрация в Мадриде состоялась в 1890 году.