Черногория будет ежегодно вносить в бюджет НАТО 450 тысяч евро

Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017

Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017

БЕЛГРАД, 1 мая – РИА Новости. Ежегодный взнос Черногории в бюджет НАТО составит 450 тысяч евро или 0,027% от годового бюджета этой организации, сообщило черногорское министерство обороны.

"Это единственные средства, которые Черногория обязана выделять для нужд НАТО", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это означает, что членство в НАТО Черногории каждому ее гражданину будет стоить 0,72 евро в год.

"Очевидно и понятно, что указанная сумма членства в НАТО для Черногории абсолютно приемлема и реальна, тем более, что речь идет об инвестиции в будущее нашей страны во многих аспектах, в числе которых наиболее важные — безопасность и экономика", — говорится в сообщении.

Общий оборонный бюджет Черногории на 2017 год составляет 45 миллионов евро. "Эти средства предназначены для вложений в черногорскую систему обороны, то есть для занятых в этой отрасли, для технического обслуживания и модернизации", — сообщило министерство обороны.

Что касается требования НАТО к своим членам повысить оборонные расходы до 2% национального ВВП, то "в целях правильного информирования черногорской общественности" министерство обороны сообщило, что "речь о средствах, которые будут вкладываться исключительно в черногорскую систему обороны, и этот уровень ассигнования для обороны мы планируем достичь к 2024 году".

Тем самым министерство обороны Черногории выступило с опровержением противника НАТО, оппозиционного депутата Милана Кнежевича, утверждающего, что министр обороны страны Предраг Бошкович неверно информирует общественность о затратах на участие в НАТО, и что членство в альянсе будет стоить Черногории на самом деле 70 миллионов евро ежегодно.

"Повторяю для граждан Черногории. Единственная реальная правда такова, что членство Черногории в НАТО стоит 2% ВВП, то есть именно 70 миллионов евро в год, и это бесспорно", — заявил Кнежевич.

По утверждению оппозиционного политика, эта статья расходов в бюджете "станет пятой после министерства образования, министерства финансов, министерства труда и социального обеспечения и МВД".

Черногория с населением около 620 тысяч человек является самой маленькой из республик бывшей Югославии. Доходная часть бюджета страны на 2017 год составляет 1,551 миллиарда евро, расходная — 1,785 миллиарда евро. Парламент Черногории 28 апреля ратифицировал необходимые документы для вступления в НАТО.