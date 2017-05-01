В Париже при столкновениях на демонстрации пострадали трое полицейских

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Трое сотрудников полицейского спецназа пострадали в понедельник в ходе столкновений с участниками первомайской демонстрации в Париже, передает в воскресенье телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось о двух пострадавших полицейских.

Участники многотысячной демонстрации, собравшиеся по призыву крупных французских профсоюзов, организовали в понедельник марш от площади Республики по направлению к площади Нации. По ставшему привычным в последнее время сценарию, затесавшиеся в толпе хулиганы с закрытыми лицами принялись провоцировать полицейских, кидать в них бутылки с горючей смесью, петарды и мусор.

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От воспламенившейся жидкости загорелась одежда на одном из полицейских, пламя удалось быстро сбить. Улицу, по которой двигались участники акции, затянуло дымом от шашек со слезоточивым газом.

Несколько участников беспорядков подожгли тележку из супермаркета, на которой был установлен выполненный из картона макет дракона, и направили ее в сторону кордона полиции.

Как сообщают очевидцы, в результате столкновений с полицией ранения получили также участники акции. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Для усмирения толпы сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и другие спецсредства. На некоторое время шествие пришлось остановить, пока полиция разбиралась с хулиганами. Потом движение продолжилось.

Демонстрация проходит в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента. Как ранее сообщали в городской полиции, безопасность в ходе первомайских шествий обеспечивают более 9 тысяч полицейских и жандармов.