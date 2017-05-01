В Германии погиб шотландец при попытке сделать селфи на автостраде
17:1801.05.2017
(обновлено: 17:37 01.05.2017)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Уроженец Шотландии погиб при попытке сделать селфи ночью на автостраде в Германии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в коммуне Гудов, к востоку от Гамбурга, на автомагистрали A24. По данным полиции, трое молодых людей хотели перебраться на другую сторону дороги, но остановились посередине, чтобы сделать фотографии.
Одного из трех приятелей, 22-летнего молодого человека, сбил автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 73-летний мужчина. Спутникам погибшего потребовалась медицинская помощь в связи с шоковым состоянием. Полиция не исключает, что незадолго до происшествия молодые люди могли употреблять спиртные напитки.
Как сообщает телеканал ITV, семью погибшего оповестили о случившемся. По словам официального представителя британского МИД, правительство находится в контакте с местными властями.
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В мае 18-летняя девушка погибла в Румынии, пытаясь сфотографировать себя на крыше поезда. Неосторожно ступив в зону линии электропередачи, она была убита разрядом тока в 27 тысяч вольт. В конце апреля электричка едва не сбила пятерых юных парижанок, делавших коллективное селфи на железнодорожных путях. В результате движение поездов в парижском регионе было серьезно нарушено. Рисковал жизнью и этот египтянин, который делал селфи на фоне прибывающего поезда.
© Fotolia / oneinchpunchЛюди ищут новые ракурсы и новые необычные места для селфи, при этом забывают об осторожности и пренебрегают мерами безопасности, отмечает официальный представитель МВД.
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В частности, в 2014 году 21-летний мексиканец случайно выстрелил в себя, пытаясь использовать ружье как опору во время селфи - молодой человек вместе с кнопкой телефона нажал на курок. А одной из самых громких историй, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы в мае этого года.
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В стремлении сделать эффектный кадр любители селфи по всему миру нередко попадают в опасные для жизни ситуации.