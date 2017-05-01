В Германии погиб шотландец при попытке сделать селфи на автостраде

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Уроженец Шотландии погиб при попытке сделать селфи ночью на автостраде в Германии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в коммуне Гудов, к востоку от Гамбурга, на автомагистрали A24. По данным полиции, трое молодых людей хотели перебраться на другую сторону дороги, но остановились посередине, чтобы сделать фотографии.

Одного из трех приятелей, 22-летнего молодого человека, сбил автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 73-летний мужчина. Спутникам погибшего потребовалась медицинская помощь в связи с шоковым состоянием. Полиция не исключает, что незадолго до происшествия молодые люди могли употреблять спиртные напитки.

Как сообщает телеканал ITV, семью погибшего оповестили о случившемся. По словам официального представителя британского МИД, правительство находится в контакте с местными властями.