Опубликовано видео последствий ЧП на рейсе Москва - Бангкок

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В интернете появился видеоролик, снятый в салоне самолета "Аэрофлота", который попал в зону сильной турбулентности на пути из Москвы в Бангкок.

На кадрах видны пассажиры, лежащие в проходах между креслами. Некоторые сидят на своих местах, некоторые передвигаются по проходу. По всему салону разбросаны вещи.

По данным российского посольства в Таиланде, при ЧП пострадали 27 человек, 24 из них — россияне. Пассажиры получили вывихи и переломы, их доставили в больницы, где сейчас находятся сотрудники российского диппредставительства.

По данным "Аэрофлота", ЧП произошло за 40 минут до посадки. Из-за того что метеорологический локатор не может зафиксировать приближение турбулентности, у экипажа не было возможности предупредить пассажиров занять свои места. В 3.38 мск самолет сел в аэропорту Бангкока.