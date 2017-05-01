В НАТО хотят создать пост координатора по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс обдумывает возможность создания должности координатора усилий по борьбе с терроризмом на фоне требований президента США Дональда Трампа повысить эффективность НАТО в борьбе с терроризмом, пишет газета Wall Street Journal.

В октябре минувшего года генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил бывшего заместителя главы немецкой разведки (БНД) Арндта Фрейтага фон Лорингхофена первым координатором по обмену разведданными внутри блока. Как сообщало издание, изначально толчком для введения этой должности послужило желание улучшить сбор данных о России.

По данным издания, представители стран блока официально обсудят введение новой должности и другие предложения на встрече 5 мая. При этом отмечается, что еще до встречи дипломаты начали обсуждение ряда предложений. Так турецкая, британская и французская делегации уже обменялись бумагами. Однако, как сообщили изданию некоторые дипломаты, США еще не делали официальных запросов с конкретными пожеланиями в том, что касается борьбы с терроризмом.

По словам дипломатов, НАТО не рассматривает создание отдельного подразделения по борьбе с терроризмом. На должность координатора будет назначен уже работающий сотрудник НАТО. Вероятным кандидатом на эту должность издание называет заместителя генсека НАТО по вопросам новых вызовов безопасности румынского дипломата Сорина Дукару.

Ранее Трамп неоднократно критиковал членов НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону. В выступлении перед конгрессом Трамп заявил о поддержке Североатлантического альянса, но и потребовал от стран альянса выполнять обязательства.

В частности, он написал в своем Twitter, что Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны. В рамках предвыборной кампании Трамп заявил, что будет требовать повышения эффективность альянса. А высокопоставленный представитель госдепартамента заявил журналистам в среду, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на министерской встрече НАТО на этой неделе будет добиваться повышения эффективности альянса в борьбе с терроризмом.