Клинцевич: Макрон сразу забудет о возможном Frexit, если станет президентом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Франция вряд ли повторит судьбу Великобритании, заявление Эммануэля Макрона о возможности выхода страны из ЕС — это попытка забрать часть электората у Марин Ле Пен, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Кандидат в президенты Франции лидер движения "Вперед" Макрон заявил телеканалу Би-би-си, что Евросоюз должен провести реформы, иначе столкнется с перспективой выхода Франции из состава ЕС (Frexit).

"Конечно, проблемы в Евросоюзе существуют, и они очень серьезные. Но вряд ли Францию ожидает участь Великобритании", — заявил сенатор РИА Новости в понедельник.

Макрон, допустив возможность выхода Франции из ЕС при отсутствии там реформ, "пытается перетянуть на себя часть электората своего противника по президентской гонке Марин Ле Пен, которая выступает за немедленный разрыв с ЕС", полагает Клинцевич.

По его словам, игра на чужом поле – весьма распространенная избирательная технология, и здесь лидер движения "Вперед" отнюдь не оригинален. "После выборов все обещания будут забыты, никуда не денется лишь сухой остаток — интересы международного финансового капитала, представителем которого является Макрон", — заключил парламентарий.

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