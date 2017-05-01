Исламабад отверг обвинения Дели в убийстве индийских военных

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Пакистана Нафис Закария отверг заявление армии Индии, что пакистанские военные убили двоих индийских служащих на линии контроля в Кашмире.

Ранее в понедельник армия Индии обвинила пакистанскую армию в том, что она якобы "осуществила неспровоцированный ракетный и минометный обстрел двух передовых постов на линии контроля". Кроме того, пакистанские военные якобы "изувечили" тела двоих погибших индийских служащих.

"Пакистан не нарушал режим прекращения огня на линии контроля, как заявила Индия. Индийские обвинения, что индийские солдаты были изувечены (пакистанскими военными), также ложны. Пакистанская армия — высокопрофессиональная военная сила и никогда не надругается над солдатом", — говорится в заявлении Закарии.

Термин "изувечены" в таких инцидентах армия Индии применяет для случаев, если тело погибшего было обезглавлено. Армия Индии в своем заявлении заявляла, что ответит на произошедшее "соответствующим образом".

В ноябре прошлого года, когда, предположительно, боевики убили трех индийских солдат, обезглавив одного из них, армия Индии ответила тем, что провела массированный обстрел контролируемой Пакистаном территории вдоль линии контроля. Тогда сообщалось о нескольких погибших.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.