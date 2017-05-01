Ле Пен поинтересовалась, под каким соусом Макрон будет есть французов

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, выступая на митинге в понедельник, задалась вопросом о том, под каким соусом ее соперник — экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон — будет есть французов.

"Я прошу его сказать нам правду: под каким соусом он желает есть французов? Кто будет его премьер-министром? Сколько депутатов от партии социалистов будут вовлечены в его кампанию на парламентских выборах?" — заявила Ле Пен, выступая со сцены в коммуне Вильпент в пригороде Парижа.

Ранее Ле Пен отмечала, что в случае своего избрания на пост главы государства назначит премьер-министром председателя партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна. Окружение Макрона до сих пор не раскрыло планов кандидата касательно поста главы правительства.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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