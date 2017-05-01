Глава минобороны Чехии обсудит в Пентагоне модернизацию армии

ПРАГА, 1 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Министр обороны Чехии Мартин Стропницкий заявил, что увеличение Прагой расходов на оборону и модернизация армии республики будут главными темами его переговоров с американским коллегой Джеймсом Мэттисом во вторник в Вашингтоне.

"Помимо международной ситуации, (в Пентагоне) будут обсуждаться также двусторонние вопросы, в частности финансы, наш вклад в (международные военные) миссии или увеличение боеспособности нашей армии, ее модернизация", — сказал Стропницкий журналистам.

Среди международных тем, которые могут быть затронуты на переговорах в Пентагоне, министр назвал ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, в Турции, отношения с Россией и проблемы, связанные с КНДР.

Предполагается также обсуждение совместной деятельности американских и чешских военнослужащих в коалиционных операциях в Афганистане. Чешские военные задействованы в этой стране в охране авиабазы НАТО в Баграме и тренируют афганских пилотов вертолетов.

Кроме того, главы оборонных ведомств США и Чехии обсудят сотрудничество в рамках НАТО накануне саммита альянса в Брюсселе 25 мая, в котором впервые примет участие новый американский президент Дональд Трамп. В рамках модернизации своей армии чешское минобороны предполагает закупку 12 многоцелевых вертолетов. Среди полученных ведомством предложений есть и американское, от компании Bell Helicopter.

После переговоров в Пентагоне Стропницкий примет участие в международной конференции по безопасности Interdependency and Resilience, которую организует НАТО в городе Норфолке в штате Виргиния. Кроме того, Стропницкий планирует встретиться с представителями национальной гвардии США штата Небраска, с которой уже немало лет сотрудничает чешская армия.