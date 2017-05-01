Замглавы МИД КНДР встретился с российским послом

ТОКИО, 1 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Заместитель министра иностранных дел КНДР по вопросам США Хан Сен Рел и посол России в Северной Корее Александр Манцегора провели обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе, в частности, обсуждались только что завершившиеся учения США и Южной Кореи Key Resolve, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Для защиты своего суверенитета и права на существования от угрозы атомной войны (КНДР – ред.) будем и дальше укреплять свои силы ядерного сдерживания", — приводит слова северокорейского дипломата телекомпания NHK.

"Российская сторона выразила понимание нашей позиции и выразила пожелания скорейшей нормализации обстановки на Корейском полуострове", — сообщило агентство ЦТАК.

Стороны пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего сотрудничества в различных областях.