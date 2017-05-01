В Бейруте первомайская демонстрация собрала более десяти тысяч человек

БЕЙРУТ, 1 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Колонна сторонников коммунистической партии Ливана и комсомольского движения провели мирную демонстрацию в центре Бейрута, посвященную Дню трудящихся, передает корреспондент РИА Новости.
Ливанские граждане с красными знаменами и коммунистической символикой в сопровождении патриотической музыки и лозунгов традиционно прошли от улицы Корниш-эль-Мазраа (рядом с посольством РФ) до центра города Рияд-ас-Солх.
Во главе колонны шли руководители профсоюзов и генеральный секретарь компартии Ливана Ханна Гариб. По завершении митинга генсек произнес речь, в которой коснулся нынешней политической проблемы, связанной с предстоящими парламентскими выборами в стране, а также затронул вопросы, связанные с безработицей и законами о налогах.
В Ливане на сегодняшний день существует одно из самых активных "красных" движений в арабском мире, включающее в себя как компартию и комсомол, так и прочие левые молодежные движения.
В сентябре 2015 года ливанские коммунисты стали авангардом массовых протестов в центре Бейрута, связанных с "мусорным" и политическим кризисами в стране. Тогда на улицы вышли сотни тысяч человек, однако мирная демонстрация переросла в массовые беспорядки, в результате которых пострадали десятки протестующих и сотрудники полиции.