В Бейруте первомайская демонстрация собрала более десяти тысяч человек

БЕЙРУТ, 1 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Колонна сторонников коммунистической партии Ливана и комсомольского движения провели мирную демонстрацию в центре Бейрута, посвященную Дню трудящихся, передает корреспондент РИА Новости.

Ливанские граждане с красными знаменами и коммунистической символикой в сопровождении патриотической музыки и лозунгов традиционно прошли от улицы Корниш-эль-Мазраа (рядом с посольством РФ) до центра города Рияд-ас-Солх.

Во главе колонны шли руководители профсоюзов и генеральный секретарь компартии Ливана Ханна Гариб. По завершении митинга генсек произнес речь, в которой коснулся нынешней политической проблемы, связанной с предстоящими парламентскими выборами в стране, а также затронул вопросы, связанные с безработицей и законами о налогах.

"Сегодня в первомайской демонстрации приняли участие более 10 тысяч человек. Мы как всегда ежегодно организуем демонстрацию — это поддержка рабочего класса в Ливане. Как вы видите, основной костяк — это коммунисты, но идут и обычные люди, которые работают на стройках и в ресторанах. Это праздник для всех. Он нужен, чтобы напомнить рабочим об их правах. Мы хотим напомнить рабочим, чтобы все присоединились к профсоюзам, которые должны защищать их права. Как вы видите, митинг прошел в мирной и спокойной обстановке. Мы хотим поздравить всех товарищей и желаем вам в следующем году улучшения рабочих условий", — рассказал РИА Новости президент регионального отделения комсомола южного пригорода Бейрута Андрей Мокдад.

В Ливане на сегодняшний день существует одно из самых активных "красных" движений в арабском мире, включающее в себя как компартию и комсомол, так и прочие левые молодежные движения.

В сентябре 2015 года ливанские коммунисты стали авангардом массовых протестов в центре Бейрута, связанных с "мусорным" и политическим кризисами в стране. Тогда на улицы вышли сотни тысяч человек, однако мирная демонстрация переросла в массовые беспорядки, в результате которых пострадали десятки протестующих и сотрудники полиции.