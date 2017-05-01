Германия предложила посредничество в решении йеменского конфликта

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Германия предложила свое посредничество в поиске политического решения йеменского конфликта, Саудовская Аравия одобрила эту инициативу, заявила во время своего визита в ОАЭ канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я считаю невозможными военное решение (в Йемене — ред.). Поэтому мы и, к счастью, Саудовская Аравия стремимся к политическому процессу под управлением ООН", — цитирует Меркель агентство Рейтер

"В этой связи Германия предложила поддержать этот процесс ООН своими дипломатическими возможностями. В Саудовской Аравии с этим согласились", — добавила она.

Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые за семь лет посетила Саудовскую Аравию. В ходе встречи с королем страны Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом Меркель затронула такие вопросы, как права женщин, смертная казнь в стране и конфликт в Йемене.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.