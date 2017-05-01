В Киеве "заставили" Booking.com отображать Крым частью Украины

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Сервис Booking.com по требованию прокуратуры Крыма, которую власти Украины создали после вхождения полуострова в состав России, стал отображать Крым как часть Украины, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства; однако при заходе на сайт сервиса это заявление не подтверждается.

Ранее прокуратура Крыма открыла уголовное дело в отношении Booking.com из-за использования чужого имущества и бронирования гостиниц в Крыму. Прокуратура также требовала, чтобы на сайте компании в информации о полуострове говорилось, что это часть украинской территории.

"Сегодня компания Booking.com сообщила прокуратуре АР Крым, о том, что ею была исправлена соответствующая информация. Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму, после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина", — говорится в сообщении.

Впрочем, на сайте booking.com при выборе отелей в Крыму после информации о населенном пункте на самом деле Украина не прописана, равно как и Россия; географическая принадлежность населенного пункта ограничивается Крымом.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".