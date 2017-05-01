Макрона во втором туре выборов поддержат 61% избирателей, показал опрос

ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Число избирателей, готовых во втором туре выборов президента во Франции поддержать экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона, выросло на один процентный пункт, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, обнародованные в понедельник.

Согласно этим данным, Макрона поддерживают 61% избирателей. Предыдущий опрос этой компании, опубликованный в минувшую пятницу, прочил экс-министру победу в выборах в 60% голосов.

Его соперница — кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — наберет во втором туре 39% голосов.

Опрос проводился с 28 по 30 апреля. Участие в нем приняли 1 тысяча 488 совершеннолетних граждан Франции, внесенных в списки избирателей.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.