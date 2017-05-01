Жертвами крушения небольшого самолета в Испании стали три человека

МАДРИД, 1 мая – РИА Новости. Три человека – все немцы по национальности – погибли в результате крушения небольшого самолета в Испании, сообщает испанское телевидение TVE.

ЧП произошло в горной местности недалеко от муниципалитета Канильяс-де-Асейтуно (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия). Самолет направлялся из Мучамеля (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия) в Гранаду, когда он исчез с радаров.

Спасатели обнаружили самолет и находившихся в нем пилота и пассажиров, все они погибли.