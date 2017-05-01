На Тайване начались ежегодные крупномасштабные военные учения

ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Крупномасштабные военные учения "Ханьгуан" начались в понедельник на острове Тайвань, сообщает Международное радио Тайваня.

Учения "Ханьгуан" проходят с 1984 года. Учения проходят на море, в воздухе и на суше.

В 2017 году учения продлятся в общей сложности 10 дней и будут традиционно поделены на два этапа.

Первый этап, подразумевающий компьютерную симуляцию возможной атаки со стороны материкового Китая и ответных действий тайваньских военных, продлится с 1 до 5 мая включительно. Второй этап, включающий в себя реальные учения в полевых условиях, пройдет с 22 по 26 мая.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.