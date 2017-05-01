В ООН пообещали следить за расследованием ситуации с ЛГБТ в Чечне

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хусейн заявил о необходимости проведения более детального расследования положения представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
"ЛГБТ-сообщество в Чечне: необходимо провести углубленное расследование, мы продолжим внимательно следить за ситуацией", — сообщается в официальном микроблоге Twitter управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Соответствующее заявление аль-Хусейн сделал в понедельник на брифинге в Женеве.
#LGBTI in #Chechnya: Investigations must be deepened, we will continue to monitor situation closely — #Zeid @UNGeneva brieifing @free_equal— UN Human Rights (@UNHumanRights) 1 мая 2017 г.
Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд пообещал ПАСЕ продолжить следить за ситуацией с положением представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин принял Кадырова в Кремле 19 апреля. В ходе беседы глава республики заверил Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер.