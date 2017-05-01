В Лондоне задержали трех человек по подозрению в подготовке теракта

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Полиция Лондона задержала троих человек по подозрению в подготовке теракта, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Три женщины возрастом 18, 18 и 19 лет были арестованы по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов в соответствии с разделом 41 закона о терроризме 2000 года", — говорится в заявлении.

Сейчас женщины находятся под стражей в отделении полиции недалеко от столицы. Задержания проводились в рамках операции, связанной с задержаниями в лондонском районе Уиллесден в четверг.

Ранее полиция Лондона сообщила, что в ходе операции в четверг вечером в лондонском районе Уиллесден были задержаны четыре человека, еще одна подозреваемая получила ранения и была госпитализирована. Все четверо были задержаны по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам, отмечается в заявлении полиции.

После теракта, произошедшего 22 марта в центре Лондона, полиция британской столицы повысила меры безопасности. В результате нападения террориста Халида Масуда, направившего внедорожник на пешеходов на Вестминстерском мосту, погибли пять человек, десятки были ранены.