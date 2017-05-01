В Индии водители автобусов устроили гонки по встречке

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Водители двух пассажирских автобусов устроили гонки на шоссе в Индии. Видео с инцидентом выложено в Youtube.

На кадрах видно, как один из автобусов на высокой скорости пересекает разделительную полосу и продолжает движение по встречной полосе.

После публикации видео власти начали проверку, а виновникам происшествия временно приостановили действие водительских прав, сообщает The Times of India.

Причиной необоснованно быстрой езды могло стать желание водителей уложиться в установленный частными пассажирскими компаниями норматив – проезжать 40 километров за час. Из-за плотного движения на дороге сделать это непросто, поэтому водители вынуждены спешить, чтобы не потерять зарплату, отмечает издание.