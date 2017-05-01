Над Израилем в память о павших воинах и жертвах терактов прозвучала сирена

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали над Израилем в память о тысячах сограждан, погибших в войнах и терактах.

На две минуты по всей стране остановилось автомобили, в скорбном молчании застыли пешеходы на улицах. День памяти павших с посещением кладбищ, поминальными молитвами, траурной музыкой и зажженными свечами предваряет парады и пикники Дня независимости, не давая забыть о той цене, которую Израиль заплатил за право на существование.

"Вы заплатили эту цену, наша свобода оплачена кровью", — сказал президент Реувен Ривлин семьям погибших на церемонии у Стены плача.

С 1860 года, когда евреи начали в массовом порядке расселяться за стенами Иерусалима, в боях пали 23 тысячи 544 воинов, сообщило министерство обороны. Из них 97 погибли или скончались от старых ран за 12 месяцев, прошедших с прошлого Дня памяти. Израильтяне сегодня поминают и 3 тысячи 117 гражданских лиц, ставших жертвами терактов с 14 мая 1948 года, когда было создано еврейское государство.

Накануне в Иерусалиме открылся национальный мемориал павших воинов. Его стены сложены из более чем 23 тысяч кирпичиков с именами солдат, датами их гибели и электрическими поминальными свечками, которые зажигаются в очередную скорбную годовщину.

Траурные мероприятия, начавшись накануне вечером, проходят на десятках военных мемориалах по всей стране. С заходом солнца День памяти павших воинов и жертв терактов завершится зажжением факелов на иерусалимской горе Герцля, передав эстафету празднованию Дня независимости.