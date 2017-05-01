В больнице Бангкока после ЧП с самолетом "Аэрофлота" остаются 15 россиян

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пятнадцать россиян, в том числе ребенок, находятся в больнице в Бангкоке после инцидента с самолетом "Аэрофлота", сообщается на сайте посольства РФ в Таиланде.

Посольство России в Таиланде опубликовало список россиян, пострадавших за 40 минут до посадки в столице Таиланда из-за попадания в зону турбулентности.

Ранее на официальном сайте авиакомпании сообщалось, что четырнадцать пассажиров самолета "Аэрофлота" Москва-Бангкок, который попал в турбулентность, остаются в больнице столицы Таиланда, 11 человек были выписаны.

По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания.