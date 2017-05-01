В Бангкоке оперируют четырех пострадавших в ЧП с самолетом россиян

БАНГКОК, 1 мая – РИА Новости. Четверым россиянам, пострадавшим в результате инцидента с самолетом "Аэрофлота" Москва-Бангкок, который попал в зону турбулентности, в настоящее время делают операции, еще 11 россиян и 2 гражданина Таиланда тоже пока находятся в больнице, сообщил РИА Новости в понедельник заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

"Троим россиянам делают операции уже несколько часов, еще один недавно поступил в операционную. По словам врачей, их жизни вне опасности, однако сами операции достаточно сложны", — сообщил агентству дипломат.

"Включая этих четверых, в больнице пока остаются 17 человек из первоначально доставленных в нее 27 пассажиров рейса "Аэрофлота": это еще 11 россиян и два гражданина Таиланда, которые стационарно получают медицинскую помощь, но не нуждаются в оперативном вмешательстве", — добавил Соснов.

По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания.