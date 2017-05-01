В Одессе полиция нашла рюкзак со взрывчаткой

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Национальная полиция Украины обнаружила в Одессе рюкзак со взрывчаткой, сообщила в понедельник пресс-служба МВД страны.

Ранее полиция Одесской области сообщила, что более 2 тысяч правоохранителей будет обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году и ставших причиной гибели 48 человек.

"Во время патрулирования территории Одессы полицейскими в районе (площади) Куликово поле обнаружен рюкзак со взрывчаткой", — говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что в рюкзаке были обнаружены гранаты Ф-1, РГН, РДГ-2, имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.

Ведомство сообщило, что полицейские устанавливают все обстоятельства, на данный момент решается вопрос возбуждения уголовного дела.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились.