В Китае ураганный ветер частично нарушил сообщение поездов

ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Железнодорожное сообщение было частично нарушено в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая из-за ураганного ветра, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что ночью и утром в некоторых районах Синьцзяна наблюдались порывы ветра, достигавшие скорости 140 километров в час. В результате непогоды из соображений безопасности было приостановлено движение некоторых пассажирских поездов.

Часть поездов следовала по маршрутам внутри автономного района, часть — в другие провинции Китая, в частности, в Шэньси и муниципалитет Чунцин.

К 9.00 по местному времени (4.00 мск) движение было практически полностью восстановлено. Информация о пострадавших не поступала.