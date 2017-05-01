В Китае ураганный ветер частично нарушил сообщение поездов

ПЕКИН, 1 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Железнодорожное сообщение было частично нарушено в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая из-за ураганного ветра, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Часть поездов следовала по маршрутам внутри автономного района, часть — в другие провинции Китая, в частности, в Шэньси и муниципалитет Чунцин.
К 9.00 по местному времени (4.00 мск) движение было практически полностью восстановлено. Информация о пострадавших не поступала.