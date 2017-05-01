Глава МИД Южной Кореи считает, что США привержены соглашению по ПРО

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се считает, что в своих заявлениях о размещении американской системы перехвата ракет THAAD в стране советник президента США Герберт Макмастер сделал упор на соблюдении соглашения между двумя странами, сообщает агентство Ренхап.

В воскресенье советник президента США по нацбезопасности в телефонном разговоре с южнокорейским коллегой Ким Кван Чжином заверил Сеул, что Вашингтон возьмет на себя расходы по размещению системы ПРО THAAD в Южной Корее. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что платить за нее будет Сеул. Позже, в интервью телеканалу Fox News, Макмастер подчеркнул, что соглашение между двумя странами по этому вопросу останется в силе до "переговоров о пересмотре".

"Думаю, что (упор в его интервью) был сделан на сохранении (условий) соглашения, достигнутого между двумя странами", — сказал министр Южной Кореи.

Министерство обороны Южной Кореи также заявило, что не рассматривает вопрос о повторных переговорах по поводу стоимости размещения американских систем. "Наша позиция состоит в том, что этот вопрос не может быть предметом пересмотра", — заявил официальный представитель военного ведомства Мун Сан Гюн.

В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время в четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.