Глава МИД Южной Кореи считает, что США привержены соглашению по ПРО

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се считает, что в своих заявлениях о размещении американской системы перехвата ракет THAAD в стране советник президента США Герберт Макмастер сделал упор на соблюдении соглашения между двумя странами, сообщает агентство Ренхап.
"Думаю, что (упор в его интервью) был сделан на сохранении (условий) соглашения, достигнутого между двумя странами", — сказал министр Южной Кореи.
В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время в четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.