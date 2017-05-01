Макрон заявил о неизбежности Frexit при отсутствии реформ в Евросоюзе

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон заявил телеканалу Би-би-си, что Евросоюз должен провести реформы или столкнуться с перспективой выхода Франции из состава ЕС (Frexit).
"Таким образом, нам необходимо реформировать эту Европу, нам нужен новый Европейский союз в такой ситуации, чтобы защитить наш народ и урегулировать нашу глобализацию. Если на следующий день я решу принять меры и продолжить текущее функционирование ЕС, то я предам свой народ, я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим Frexit или вновь "Национальный фронт", — заявил Макрон.
В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.
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