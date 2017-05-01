Eminem подал в суд на политиков из Новой Зеландии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Американский рэпер Eminem (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс-третий) подал в суд на Национальную партию Новой Зеландии, обвинив ее в незаконном использовании его песни в предвыборном ролике в 2014 году, сообщает New Zealand Herald.

Американский артист утверждает, что партия использовала в своем предвыборном ролике отрывок песни Lose Yourself и таким образом нарушила авторское право. Как заявил юрист компании Eight Mile Style, представляющей интересы рэпера, даже если политики законно использовали похожую по существу композицию без слов, авторское право было нарушено.

"Песня Lose Yourself, без сомнения, является жемчужиной музыкального творчества Эминема", — сказал юрист Гэри Уильямс (Gary Williams), подчеркнув, что за композицию музыкант получил премию Оскар в номинации "Лучший саундтрек" и две награды Grammy.

Представители партии утверждают, что в ролике использовалась композиция под названием Eminem-esque, которую представители политической организации легально приобрели в музыкальной фонотеке. Как заявил юрист Грег Артур, представляющий партию, позиция его клиента может быть доказана в результате анализа песен. По его словам, при выборе композиции партия исключала любую возможность нарушения авторских прав.

В понедельник в суде Веллингтона состоялось первое слушание по этому делу. Как отмечает издание, в зале для заседаний прозвучала песня американского исполнителя и композиция, использованная в ролике партии.