Eminem подал в суд на политиков из Новой Зеландии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Американский рэпер Eminem (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс-третий) подал в суд на Национальную партию Новой Зеландии, обвинив ее в незаконном использовании его песни в предвыборном ролике в 2014 году, сообщает New Zealand Herald.
"Песня Lose Yourself, без сомнения, является жемчужиной музыкального творчества Эминема", — сказал юрист Гэри Уильямс (Gary Williams), подчеркнув, что за композицию музыкант получил премию Оскар в номинации "Лучший саундтрек" и две награды Grammy.
Представители партии утверждают, что в ролике использовалась композиция под названием Eminem-esque, которую представители политической организации легально приобрели в музыкальной фонотеке. Как заявил юрист Грег Артур, представляющий партию, позиция его клиента может быть доказана в результате анализа песен. По его словам, при выборе композиции партия исключала любую возможность нарушения авторских прав.
В понедельник в суде Веллингтона состоялось первое слушание по этому делу. Как отмечает издание, в зале для заседаний прозвучала песня американского исполнителя и композиция, использованная в ролике партии.