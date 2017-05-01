В Калифорнии при стрельбе у жилого комплекса погиб человек

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы рядом с жилым комплексом в городе Сан-Диего в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, один латиноамериканец и шесть афроамериканцев были госпитализированы, среди них четыре женщины. Одна из женщин позднее скончалась. Еще один человек пытался сбежать с места происшествия и сломал руку, он также был доставлен в больницу. Несколько пострадавших по-прежнему оперируют, состояние остальных оценивается как критическое.
По словам шефа полиции Шелли Циммермана (Shelley Zimmerman), предположительно, стрелявший проживал в этом жилом комплексе. Мотив злоумышленника пока не установлен. Как отмечает агентство, инцидент произошел на вечеринке у бассейна.
Полиция начала расследование инцидента.