В Калифорнии при стрельбе у жилого комплекса погиб человек

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы рядом с жилым комплексом в городе Сан-Диего в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Ранее телеканал CBS сообщал со ссылкой на очевидца, что во время стрельбы открывший огонь мужчина сидел и пил пиво. В результате его действий восемь человек получили ранения, состояние некоторых из них оценивается как критическое, сообщил шеф полиции города Сан-Диего. Полиция застрелила мужчину после того, как он прицелился из своего оружия в правоохранителей, прибывших по многочисленным вызовам к месту стрельбы.

По данным агентства, один латиноамериканец и шесть афроамериканцев были госпитализированы, среди них четыре женщины. Одна из женщин позднее скончалась. Еще один человек пытался сбежать с места происшествия и сломал руку, он также был доставлен в больницу. Несколько пострадавших по-прежнему оперируют, состояние остальных оценивается как критическое.

По словам шефа полиции Шелли Циммермана (Shelley Zimmerman), предположительно, стрелявший проживал в этом жилом комплексе. Мотив злоумышленника пока не установлен. Как отмечает агентство, инцидент произошел на вечеринке у бассейна.

Полиция начала расследование инцидента.